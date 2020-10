Llum verda a la primera vacuna espanyola contra la Covid per a un assaig internacional

La vacuna RUTI contra la covid-19, desenvolupada per un investigador de l'Hospital Germans Trias i Pujol i fabricada per la farmacèutica Archivel Farma, és la primera espanyola a rebre l'autorització per realitzar un assaig clínic internacional, que es portarà a terme a l'Argentina.

Tal com ha informat la companyia, la vacuna, inicialment dissenyada contra la tuberculosi, es preveu eficaç també contra altres infeccions víriques com el coronavirus, per la qual cosa ha rebut l'aprovació de l'Administració Nacional de Medicaments, Aliments i Tecnologia Mèdica (ANMAT) de l'Argentina per realitzar un assaig clínic.

Es tracta d'un estudi de doble cec amb placebo, de nou mesos de durada, per avaluar l'eficàcia de la vacuna RUTI en la prevenció de la infecció i la disminució de la mortalitat per SARS-CoV-2 en el personal sanitari.