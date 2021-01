«El millor any de la nostra vida»

Comencem un nou any. Les expectatives articulen bons propòsits que potser esdevindran en canvis. Escriure el primer full d'una llibreta, estrenar cotxe, un aniversari, iniciar una relació o un nou any, són inicis que invoquen expectatives positives pels que vivim en una cosmovisió positiva (els optimistes).Us confesso que quan començo una nova llibreta de notes, no puc evitar escriure amb molt bona lletra les primeres pàgines.

Aprofito la primera sessió amb els meus clients com el que és: un moment únic i irrepetible en el qual podem gaudir de les expectatives de l'inici sense que els records del passat ni la por del futur ens facin massa nosa encara. M'imagino que alguns pessimistes ara mateix ja estan a punt de deixar de llegir perquè consideren que les «expectatives, quasi sempre, són falses i quan s'apagui la foguera inicial descobrirem una nua i fosca realitat empitjorada pel desencís». La cita és literal i l'he escoltat un munt de vegades. La meva resposta també és la mateixa: Si et poses les benes abans de les ferides, acabaràs amb l'eficàcia el carisma i la simpatia d'una mòmia, és a dir, cap.

És una fal·làcia evitar l'entusiasme de l'inici per protegir-te, millor encara, des del punt de vista de la lògica es tracta d'una aporia: un argument lògic que porta a un absurd, que no es pot desmentir. Perquè evidentment si no fas res, ni t'imagines res, no te'n penediràs de res.

Un propòsit que personalment considero inacceptable per l'inici del 2021 és el de «millorar el 2020». Els esportistes saben molt bé quin serà el resultat de l'inici d'una competició sense imaginar el millor resultat possible . El joc defensiu del Barça acaba sovint en golejada en contra.

És una obvietat que, en general, aquest any 2020 que avui acabem serà recordat com un període per oblidar. No vull relativitzar l'impacte negatiu de la pandèmia en les nostres vides i encara que en recollirem valuosos aprenentatges tant de bo no haguéssim hagut de viure mai aquesta realitat. «Encara que ningú pot tornar enrere i fer un nou començament, qualsevol pot començar a partir d'ara i fer un nou final», aquesta frase de Mary Robinson crec que s'ajusta perfectament al moment que vivim. Utilitzem qualsevol excusa com l'inici de l'any nou, per imaginar un nou final. Amb aquest esperit desitjo de tot cor que l'any que just acabem d'estrenar sigui el millor any de la nostra vida.