La Fundació́ Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses i la farmacèutica Grífols han posat en marxa un assaig clínic de fase III per avaluar l'eficàcia d'un fàrmac (immunoglobulina C19-IG 20%) que podria utilitzar-se com a tractament contra la covid-19 en persones que hagin donat positiu i no estiguin vacunades, amb immunodepressió o per als que la vacunació estigui contraindicada. L'estudi se centra en persones amb infecció́ recent del virus, asimptomàtiques i de més de 30 anys. El seguiment clínic per determinar l'eficàcia es farà durant 29 dies i s'espera la participació de 800 persones. L'estudi està liderat pels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet i també hi participaran ISGlobal, Can Ruti i l'iCS.

La C19-IG 20% és una immunoglobulina humana preparada per a la seva administració́ subcutània que segueix un procés de fabricació́ molt similar a una immunoglobulina de Grifols d'administració́ endovenosa. La C19-IG 20% és una forma més concentrada, amb 200mg\/ml, amb l'objectiu de reduir el volum d'administració́. Està elaborada a partir de plasma convalescent de donants que s'han recuperat de la covid-19.