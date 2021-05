L’alimentació apropiada per a l’artritis reumatoide

L’artritis reumatoide és una malaltia inflamatòria crònica que afecta les articulacions, principalment mans i peus, i que pot anar més enllà i danyar la pell, els ulls, els pulmon, el cor i els vasos sanguinis.

El tractament es basa en administrar fàrmacs adequats pel dolor i la inflamació. A més, cal incidir en altres mesures no farmacològiques que ajuden a controlar la malaltia com ara evitar el sobrepès, augmentar la massa muscular, afavorir la salut dels ossos, no augmentar el risc cardiovascular, i potar una dieta equilibrada.