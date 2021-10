Per aconseguir amb èxit l'objectiu d'aprimar-se i deixar enrere els quilos de més és fonamental incorporar de manera estable hàbits saludables en l'alimentació i l'activitat física. Existeixen receptes que ajuden en aquest procés, petits canvis que permeten baixar de pes més ràpid i fàcil. No obstant això, la veritable clau es troba en adoptar una dieta que pugui perdurar en el temps. Malgrat això, la urgència per veure els resultats en la bàscula posa de moda periòdicament dietes que ofereixen resultats en setmanes, però... són saludables?

L'última tendència és la dieta dels 13 dies, un mètode concebut per la NASA per preparar als astronautes i amb el qual baixen en menys de dues setmanes fins a set quilos. Es tracta d'un règim hipocalòric amb un menú tancat que ha de complir-se de manera estricta perquè funcioni.

Dia 1

Esmorzar: cafè sol, sense sucre.

Dinar: dos ous cuits amb espinacs bullits amb poca sal.

Sopar: un filet gran amb amanida d'enciam, bledes o api.

Dia 2

Esmorzar: cafè sol, sense sucre, i una torrada.

Dinar: un filet gran amb amanida d'enciam, i fruita del temps o amanida de fruites.

Sopar: pernil cuit i una amanida verda.

Dia 3

Esmorzar: cafè sol, sense sucre i una torrada.

Dinar: dos ous durs, amanida de mongetes i tomàquet.

Sopar: pernil cuit i una amanida verda.

Dia 4

Esmorzar: cafè sol, sense sucre, i una torrada.

Menjar: un ou dur, pastanagues ratllades i formatge gruyère.

Sopar: amanida de fruites i un iogurt desnatat.

Dia 5

Esmorzar: cafè sol, sense sucre i pastanagues ratllades amb llimona.

Dinar: peix blanc rostit i tomàquet cru.

Sopar: un filet a la planxa i una amanida verda.

Dia 6

Esmorzar: cafè sol, sense sucre, i una torrada.

Dinar: pollastre sense pell a la planxa.

Sopar: dos ous durs i unes pastanagues ratllades.

Dia 7

Esmorzar: te amb llimona.

Dinar: un filet a la planxa i una amanida de fruites.

Sopar: sopar lliure.

Aquest mateix patró es repetirà en els següents dies fins a completar els 13.

A més de ser absolutament inflexibles amb el menú, perquè aquesta dieta funcioni cal afegir-li dos litres d'aigua al dia, 30 minuts de càrdio cada jornada i suprimir qualsevol beguda alcohòlica o ensucrada.

Els experts que van dissenyar la dieta amb una finalitat molt concreta indiquen que aquest règim no pot prolongar-se ni repetir-se sense deixar un període de descans considerable. És més, precisament en ser creada per a un context molt específic no aconsellen implantar-la per iniciativa pròpia, ja que exclou elements com ara els greixos i els hidrats de carboni mentre dispara l'aportació de proteïnes. Més enllà dels aspectes de salut -que d'altra banda hauria de ser el més rellevant- els resultats d'aquesta dieta, tot i que està de moda, no són fàcils de mantenir en el temps.

De manera que el millor per perdre pes és posar-se en mans d'un professional i tenir en compte totes les seves pautes.