Descobreix els ous campers que compren els xefs d'"Estrella Michelin"

Menjar ous té multitud de beneficis per a la salut. Per això és molt important conèixer quina és la millor mida i quant temps poden durar a la nevera. Aquest aliment té un munt de nutrients i molt poques calories, és un aliment perfecte per cuidar la salut i mantenir-te en forma. L'ou pot durar fins 15 dies després de la seva data de consum preferent a la nevera, sempre que tingui la closca intacta i neta.

A més, aquest superaliment de diverses mides, conté gairebé totes les vitamines, excepte la C, i minerals com ferro, fòsfor i seleni.

"L'ou és sens dubte la proteïna del poble", proclama Paco Dávila, propietari de la granja de Brieva (Segòvia) on es recullen els ous campers que utilitzen per a les seves elaboracions els xefs més reconeguts del panorama nacional com Dabiz Muñoz o Martín Berasategui.

Dávila recorre la finca, envoltat de les més de 4.000 gallines, totes de les races Lohmann Brown i Isa Brown, unes ponedores sorprenentment curioses davant les visites i que ponen un ou cada 25 hores.

És l'alimentació d'aquestes gallines la que marca l'excel·lència dels cobejats ous que Dávila ven a través de dues marques: "Sitio de Valdemarta", l'exclusiva del qual té des de fa gairebé 20 anys Higinio Gómez, el 'poller dels xefs amb Estrella Michelin' i "El Güevo", que comercialitza a hostaleria i botigues gurmet.

Els ous campers que utilitzen els xefs d'"Estrella Michelin" / Josep M. Coll

La majoria dels xefs reclamen la mida mitjana d'aquests ous segovians de color marró que pesen entre 53 i 63 grams i tenen la mateixa concentració de rovell i clar sense una gota d'aigua. Com més gran és l'ou, més aigua conté, cosa que dilueix els beneficiosos nutrients del rovell i la clara. També tenen aigua els ous menys frescos, els que en fregir-los la clara s'escampa en comptes de quedar recollida amb el rovell. "Aquesta aigua és el que provoca que salti a la paella quan es fregeix", explica Dávila, que alimenta les seves gallines amb un selecte pinso de soja, blat de moro, blat i civada. Cadascuna menja 130 grams al dia, beuen aigua quan els ve de gust i dormen en una nau després de passar-se el dia gaudint de l'aire lliure. Cada gallina ha de gaudir d'un mínim de 4 metres quadrats al camp perquè els ous es considerin campers.

Ous frescos

Sobre la data de consum preferent,que no és data de caducitat, és com a màxim de 28 dies des de la data de posada. Aquest període indica el temps durant el qual els ous es poden considerar ous frescos perquè, ben conservats, mantenen la qualitat i la seguretat. Si es mantenen refrigerats i té la closca intacta i neta es poden menjar durant uns quants dies, fins a 15, després de la data de consum preferent.

Els ous cuinats a menys temperatura, o sense cuinar, han de ser ous molt frescos. Els ous menys frescos s'han de consumir ben cuinats, fins que estiguin completament quallats.