Salut ha iniciat aquest dilluns la campanya de vacunació de la grip amb l'objectiu d'arribar al 75% de la població d'edat avançada. Enguany, totes aquelles persones majors de 70 anys rebran de forma simultània la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que els nivells de circulació del virus de la grip són "menors" en comparació amb l'època d'abans del coronavirus, però ha avisat que estan "augmentant". "No sabem com serà, però serà diferent de la de l'any passat", ha afirmat. Cabezas també ha apuntat que es concertarà sobretot entre els mesos de desembre i març.

Com es pot obtenir cita per a la vacunació contra la grip?

Totes les persones que formin part dels col·lectius de risc poden demanar cita a través del web de programació de visites o a través de La Meva Salut, a l’apartat “Cita”. A més, com cada any, es podrà contactar directament amb el centre d’atenció primària corresponent.

En aquest sentit, l’infermer i director del CAP Rio de Janeiro, Jaume Collado, ha concretat que tot i que l’ideal serà programar una cita per a vacunar-se, qui tingui dificultats per a fer-ho també podrà adreçar-se al taulell dels centres de salut o trucar-hi. A més, com solen fer, els centres també apostaran per la vacunació oportunista, de manera que s’oferirà els vaccins a les persones que, en aquell moment, vagin als centres, per exemple, per assistir a una consulta.

“Als centres d’atenció primària tenim molta experiència en vacunar. És la nostra responsabilitat i el darrer any de pandèmia ha estat un repte al respecte, perquè hem vacunat molta població. Ara, la vacunació simultània de grip i COVID és un repte més”, ha valorat Collado.

Dosis i pautes de vacunació contra la grip

La vacunació antigripal es du a terme mitjançant l’administració d’una dosi de vacuna durant la campanya. En els menors de 9 anys que es vacunen per primera vegada, s’han d’administrar dues dosis de vacuna, amb un interval mínim entre dosis de 4 setmanes. En les temporades successives, se n’administra una sola dosi.

Les persones que han de rebre la dosi de reforç de la covid-19 poden vacunar-se alhora de la grip al braç contrari.

El llindar epidèmic del model predictiu, que es calcula tenint en compte les últimes sis temporades, està fixat en 95,69 casos per cada 100.000 habitants. Habitualment el període de màxima virulència de la grip comença a finals d’any i dura unes 10 setmanes.

Punts de vacunació segurs

Per aquesta campanya, el Departament de Salut manté les indicacions de l’any passat, amb l’objectiu de garantir les mesures higièniques i la seguretat dels usuaris. Per tal de descongestionar els fluxos circulatoris als CAP, s’establiran punts de vacunació segurs en espais annexos i comunitaris.

En concret, al marge dels CAP, seran uns 385 arreu del país, entre punts externs i comunitaris (com centres cívics, casals, biblioteques, museus, pavellons, etc.) annexos i mòduls.