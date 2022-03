A la nit, mentre dormim, canviem de posició moltes vegades. Encara que no en siguem conscients, la majoria de la gent ho fa entre 10 i 40 vegades. I un alt percentatge de persones estan el 65% del temps del son cara amunt. Si no pateixes cap patologia, pots dormir de la manera que et sentis més còmode. En canvi, segons quina sigui la patologia o l’estat de la persona, calen postures determinades per dormir. Per exemple:

Apnea obstructiva del son. S’aconsella dormir de costat, ja que boca amunt i boca avall s’obstrueix la via aèria i dificulta la respiració. Si ronques, també dorm de costat, per facilitar la permeabilitat de la via aèria.

Reflux gastroesofàgic. La majoria de persones milloren dormint de costat esquerre.

Hipertensió arterial. Millor dormir de costat, qualsevol dels dos.

Dolor d’espatlla. La postura més adequada per dormir és boca amunt.

Dolor lumbar i cervical. Es recomana la postura lateral o boca amunt.

Embarassades. Dormir del costat esquerre per millora la circulació. Pel que fa a l’altura del coixí per dormir, varia segons la postura, però ha de mantenir la columna vertebral alineada. A Clínica Salvans a Manresa ajudem a millorar el mals, amb mínimes intervencions i evitant el màxim l’ús de fàrmacs.