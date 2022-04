Pinya, síndria, meló, mango… La varietat de fruita ja tallada que podem trobar als supermercats és gairebé infinita. I la falta de temps, l'estrès, les presses i la mandra fan que molts consumidors triïn cada vegada més aquest tipus de productes que, normalment, solen tenir un preu més alt. Davant d'aquest nou hàbit de consum hi ha molta gent que es pregunta: comprar fruita tallada té riscos per a la salut?

Hi ha un element que cal tenir en compte. La pell de la fruita és la seva capa protectora natural i amb l'arribada de les altes temperatures, si les fruites estan sense la seva protecció natural i ja tallades, és més fàcil que hi entrin microorganismes i bacteris que poden ser perjudicials per a la salut.

Per aquest motiu, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) inclou una "alerta" en el seu últim informe. L'emmagatzematge de la fruita tallada a temperatura ambient durant poc temps sembla que no influeix significativa en el desenvolupament de patògens de transmissió alimentària. Però sí que es recomana que aquests productes es refrigerin immediatament després de ser tallats i que el producte es consumeixi en un temps força curt.

La fruita tallada no es pot menjar si ha passat més de 3 hores a una temperatura per sota dels 25 °C

El més important, destaca l'AESAN, és que la fruita tallada no es mengi si ha passat més de 3 hores a una temperatura per sota dels 25 °C. Per guardar-la més temps, s'ha de conservar en un lloc prou ventilat, preservat de llum solar i refrigerada a temperatura per sota de 5 °C.

“Per minimitzar el risc sanitari que puguin suposar menjar fruita tallada, es recomana descartar per les peces amb un excessiu grau de maduresa, o que presentin talls o esquerdes en la seva superfície, ja que poden ser focus de contaminació”, apunta l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició.

De tota manera, el comportament microbià varia en funció del tipus de producte.

Recomanacions per comprar fruita tallada

L'AESAN assenyala que la venda de fruita tallada és legal i saludable, ja que “no suposen un risc microbiològic significatiu”.

Alerta, però, que cal seguir una sèrie de mesures que evitin la proliferació de bacteris.

La fruita s'ha de conservar a temperatures per sota de 25 °C.

El temps de conservació no ha de superar les 3 hores.

S'ha de refrigerar a temperatures inferiors a 5 °C.

Claus per reconèixer una fruita contaminada

La salmonel·la, segons l'Organització Mundial de la Salut, és una de les quatre principals causes de malalties diarreiques. I tot i que la majoria de les infeccions que provoca són lleus, la gravetat de la malaltia "depèn de factors propis de l'infectat i del serotip de Salmonel·la".

La Salmonel·la és un gènere bacterià de la família Enterobacteriaceae. La seva presència no degrada l'aspecte de fruites i verdures, que no desprenen mala olor ni presenten signes evidents d'estar contaminats. El mateix passa amb el bacteri E. coli, que comparteix símptomes amb la salmonel·losi, com a nàusees o vòmits, febre, diarrea i cansament.

Per reduir els riscos d'intoxicació podem tenir en compte diversos aspectes: