Un estudi de La Unitat de Nutrició Humana de la URV-IISPV ha determinat que el consum de fruites i verdures determina el perfil cardiometabòlic en persones amb un risc cardiovascular alt. Després d'un any de seguiment, el treball ha determinat que els participants que havien augmentat la varietat en el consum de fruites i verdures tenien nivells de glucosa més baixos, menys pes corporal i un perímetre de cintura més reduït després d'un any de seguiment. A més, en incrementar conjuntament la varietat i la quantitat de fruites i verdures, la millora del perfil cardiometabòlic va ser més significativa després d'un any de seguiment en comparació amb l'augment de la quantitat i varietat d'aquests aliments per separat.

Les fruites i verdures són aliments de baixa densitat calòrica rics en fibra alimentària, vitamines, minerals i compostos fitoquímics, especialment polifenols, que podrien ser responsables de la majoria dels efectes beneficiosos que exerceixen sobre la salut. Amb la finalitat d'augmentar l'evidència en aquest camp, investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la URV, en col·laboració amb altres grups de recerca de l'estudi PREDIMED-plus, han analitzat el consum de fruites i verdures de 6.647 participants amb risc cardiovascular alt. A més dels hàbits alimentaris, el grup de recerca ha analitzat altres paràmetres, com nivells de triglicèrids i de colesterol LDL i HDL a la sang, la pressió arterial, la glucèmia, el pes corporal i el perímetre de la cintura. A diferència d'altres estudis, la particularitat d'aquest és que no només s'ha analitzat la quantitat de fruites i verdures ingerides, sinó també la varietat.