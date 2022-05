El Dr. Christopher Labos repassa la fita dels 10.000 passos diaris per mantenir-se en forma. El fet de caminar 10.000 passos al dia és un mite que va començar en una campanya publicitària el 1965. L’empresa Yamsa Tokei va començar a vendre un comptador de passos i va fer-ne promoció amb el lema «Caminarem 10.000 passos al dia!». És una xifra triada arbitràriament, i tot i que sí que és saludable, la regla principal per a les recomanacions d’exercici físic és: qualsevol tipus d’exercici és millor que no fer res! Tal com diu la campanya de l’OMS, «Every move count!» (Cada moviment compte!).

Evitar estar moltes hora assegut també és una manera de fomentar la salut. Per això en oficines o llocs de treball sedentari, s'ha demostrat l'efectivitat d'aixecar-se i caminar una mica durant la jornada laboral. L'exercici físic adequat millora l'estat de salut de les articulacions i prevé del dolor artròsic, a part d'altres beneficis per al benestar físic i mental.