No és parla gaire del càncer de mama en homes (només representen un 2% dels diagnòstics). Tanmateix, la seva incidència va en augment. De fet, la seva mortalitat és elevada, ja que la detecció sol ser més tardana. Els afectats reclamen recursos per poder investigar aquest tumor, l'origen del qual es troba majoritàriament en mutacions hereditàries (40%). Però, quins són els símptomes? Com detectar a temps que pateixes càncer de mama masculí?

Un bony indolor a la mama.

Creixement de la mama.

Secreció del mugró o retraïment (tant del mugró com de la pell). Alguns estudis asseguren que hi ha diferències en les característiques biològiques entre el càncer de mama en homes i dones: hi ha més positivitat del receptor hormonal, una edat més elevada i més proporció d'afectació als ganglis per la seva detecció tardana. És important acudir al metge en cas de detectar-te alguns d'aquests símptomes, perquè pot ser que anar amb temps sigui el que salvi la teva vida. Per tant, explora't amb naturalitat i sense por, perquè és la millor manera de saber que tot va bé.