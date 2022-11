La medicina regenerativa és una disciplina que té com a pioner el Dr. Arnold Caplan, que va publicar el primer treball amb cèl·lules mesenquimals (’cèl·lules mare’) el 1991. Per treballar amb aquestes cèl·lules es necessita una aprovació especial de 'la Agéncia Española del Medicamento y Productos Sanitarios’ en teràpies avançades. El resultat és bo, però hi ha pocs centres autoritzats a Espanya; han d’estar dotats d’una infraestructura molt especialitzada i resulta molt costós.

Les cèl·lules mare s’obtenen del moll de l’os, i es cultiven per obtenir-ne la màxima quantitat, i després injectar-les en el teixit danyat. Exemple: una artrosi al genoll i amb el cartílag malmès, s’injecten cèl·lules mare al genoll, però les cèl·lules no es converteixen en cartílag. La seva missió és secretar citoquines (entre elles factors de creixement) per crear un ambient idoni que permeti que les cèl·lules del cartílag es regenerin. Si les cèl·lules mesenquimals alliberen citoquines, el següent tractament més efectiu i més a l’abast de la població és el sèrum autòleg ric en citoquines; s’obtenen les citoquines de forma natural de la sang del pacient i s’injecta al teixit danyat, amb uns resultats similars a la implantació de cèl·lules mare. A Clínica Salvans a Manresa us oferim un tractament amb citoquines amb la màxima seguretat, les màximes prestacions i a l’abast de tothom. Mercè Salvans CLÍNICA SALVANS, DOLORS MUSCULARS I ARTICULARS clinicasalvans.com info@clinicasalvans.com