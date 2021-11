El proper diumenge Abrera convida a la ciutadania a conèixer una mica més els ocells que tenim hi ha al nostre entorn. La jornada està oberta a tothom i hi haurà anellament científic i observació d’ocells, i tallers infantils. L’acte està organitzat per SEO/BirdLife amb el suport de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Abrera. Aquesta activitat es durà en grups molt reduïts i amb cita prèvia. Aquesta jornada depenen de la meteorologia, i per això en el formulari es demana el telèfon de contacte, per avisar si a darrera hora s’ha de cancel·lar per mala previsió meteorològica. Tots els i les menors d’edat hauran d’anar acompanyats com a mínim del pare o la mare o d’un dels tutors/tutores legals. Per assistir a la jornada, cal inscriure’s al web de l’Ajuntament d’Abrera.