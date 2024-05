Un incendi iniciat a Aragó salta a Horta de Sant Joan i afecta una zona de conreus

Els Bombers de la Generalitat i els bombers de l'Aragó treballen des de quarts de cinc de la tarda en l'extinció d'un incendi que ha començat al municipi de Lledó (Terol) i ha passat a Horta de Sant Joan (Terra Alta). Segons han apuntat els Bombers, el comportament del foc és intens, pel vent de mestral que bufa a la zona i per la vegetació seca per manca de pluges.

Les flames s'han iniciat a uns 300 metres del riu Algars però han creuat a la part catalana i avancen per una zona de mosaic de conreus, fet que permet ser optimistes els equips d'extinció. Els Bombers de la Generalitat hi treballen amb 29 dotacions, vuit de les quals aèries entre les que hi ha cinc Avions de Vigilància i Atac (AVA), dos bombarders i un helicòpter.