Un dels protagonistes del calendari solidari Bombers amb Causa per a l’any 2023 és un infant atès a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa. El nen va participar en una sessió fotogràfica amb professionals del cos de Bombers de la capital del Bages i la setmana passada va assistir, juntament amb la seva família, a la presentació del calendari i a l’entrega de la recaptació de la darrera edició, que permetrà finançar diferents projectes de Sant Joan de Déu adreçats a la infància. Un d’aquests projectes és el Parc Infantil per a nens i nenes de famílies refugiades allotjades a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa, gestionada per la Fundació Germà Tomàs Canet, que ha rebut una dotació econòmica de 20.000 euros. Manresa va ser, juntament amb Arbúcies, Valls, Lleida, Malgrat, Benifallet, Esparreguera, Barcelona, Andorra, Balaguer, Aran i Girona, un dels escenaris de les 12 sessions fotogràfiques que integren el calendari de Bombers amb Causa 2023.