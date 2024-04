Uns tres-cents alumnes del col·legi Mare de Déu del Pilar celebren Sant Jordi amb diverses activitats

Uns tres-cents alumnes del col·legi Mare de Déu del Pilar de Manresa van celebrar la diada de Sant Jordi amb diverses activitats. L’alumnat d’educació infantil van anar al teatre Kursaal per veure una representació de la llegenda de sant Jordi. A la sortida, van passejar per les parades de roses i llibres instal·lades al passeig Pere III. El grup de 1r i 2n de primària van llegir els poemes que havien creat als avis i àvies de la Residència Assistida de la Font dels Capellans. També, els hi van entregar uns presents. La resta d’alumnat de primària van gaudir, en el poliesportiu del col·legi, de la representació teatral que van oferir els alumnes de 5è. Pel que fa a l’alumnat d’ESO, va realitzar poemes i també va sumar-se a les diverses activitats que es van realitzar a la ciutat amb motiu de la diada de Sant Jordi.