Firhàbitat d'Avià es presenta com a una mostra per a un públic coneixedor de la bioconstrucció

La bioconstrucció, la construcció sostenible, és un món relativament nou, però ja amb un gruix de coneixement significatiu. Avià, que aquest cap de setmana té oberta la seva fira amb estands especialitzats en aquest model de construcció, és un bon termòmetre del fenomen. El cap de setmana de temperatura pràcticament estiuenca i assolellat hi convidava a fer un passeig, però els expositors destaquen que la proposta berguedana és molt professional i crida a un públic interessat en l’oferta de les empreses que hi han fet cap.

Ramon Prat, de Clau21, afirma que “la gent que ve està molt interessada amb aquest tipus de construcció. No ve gent a passejar, només”. Aquest públic que hi acudeix amb objectius concrets genera més possibilitats de negoci.

Avià ha reunit professionals i clients del sector de la bioconstrucció. Hi ha més expositors i la fira ha tingut més públic, però alhora també més especialitzat i interessat en la temàtica de la fira, segons fonts de l’organització. En aquesta edició el tema escollit ha estat la salut i com millorar el benestar a l’interior de la casa i als centres de treball.

Firhàbitat compta amb expositors de vuit comunitats autònomes. Hi ha presència de productors de diferents llocs a qui «cal agrair molt que dediquin tres dies a venir aquí a Avià”, un fet que Rosa Prat, directora de Firhàbitat, valora molt positivament, ja que ubicar aquesta fira a Avià i no a Barcelona “és un handicap”.

La fira, acompanyada de la calor i el bon temps, ha tingut durant tot el dissabte moviment d’assistents que recorrien els diferents espais, des dels tallers ubicats a l'aparcament de l’Ateneu, com el recinte firal.

Durant tot el dissabte s’han dut a terme diferents ponències per donar a conèixer tot el món de la bioconstrucció i com poder millorar la salut i el benestar de la llar. D’aquesta fira se n’espera que “els particulars s’interessin pel producte i fer contactes amb els professionals del sector, tant paletes com fusters que estiguin construint cases a arquitectes i crear xarxes de contactes», com explica Gemma Solanes, de vàter eco que és el primer any que participen a Firhàbitat.