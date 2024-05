El Covisa Manresa es proclama campió de Lliga

“Ha sigut una temporada fantàstica. Hem fet una lliga molt regular, excepte aquells tres partits que segurament ens vam relaxar una mica pensant que ja ho teníem fet, però la resta ha estat magnífica”, va valorar la temporada l’entrenador del Covisa Manresa, Paco Cachinero, al Regió7. “Per sort, les lesions ens han respectat molt i els resultats han reflectit el bon treball que hem fet tot l’any en els entrenaments. Hem fet una feina molt dura i el premi aconseguit és el que ens mereixem”, va afegir.

Sobre què suposa el títol per Manresa, Cachinero va explicar que “és un orgull tornar a ser campions. Amb tants anys d’història i només s’havia aconseguit dues vegades. Que ara en sigui la tercera i de la manera com ho hem assolit, jugant tant bé i sent líders en gran part de la temporada, és un orgull per al club i per a tota la ciutat. L’objectiu del club és pujar i estar més amunt i això ens ajudarà a fer-ho possible. Quan vam veure que podíem atrapar la Nucía ens ho vam creure i vam veure que n’érem capaços”.

Per assolir l’ascens, l’equip haurà de disputar tres eliminatòries. En relació a la dificultat dels partits: “El camí per l’ascens serà molt complicat. Ens enfrontem a equips molt forts, alguns encara no han perdut. Serà un repte difícil però hi anem amb molta il·lusió i amb el factor pista a favor el primer partit. Farem la millor feina possible i a veure si la sort ens acompanya”, va explicar l’entrenador. “Ara ens toca gaudir d’aquest premi, que és molt gran, però la feina no està acabada i ens hem de centrar en les eliminatòries que comencen dissabte que ve”.

El president del club, Pere Joan Pusó, va valorar la temporada com una de les millors de la història recent. “Ha estat una temporada magnífica, hem estat molt regulars durant tota la competició. Vam tenir uns partits on no vam ser capaços de mantenir el bon joc al que estàvem acostumats, però en el partit decisiu contra La Nucía del cap de setmana passat ho vam resoldre per poder dependre de nosaltres mateixos per guanyar el campionat”. Va afegir, “des del club vam donar a Cachinero tres temporades de projecte per aconseguir l’ascens i de moment ja ha estat capaç de quedar campió a la primera. Ara ens ve un play-off molt difícil però bonic de jugar. Costarà molt poder-lo guanyar però ho donarem tot. Si no aconseguim l’objectiu farem el possible per reforçar l’equip i tornar-ho a intentar la temporada que ve”.