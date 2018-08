La reducció de dies d'excavació al Castellvell priva de fer l'habitual visita de festa major

L'equip que porta a terme les excavacions arqueològiques al Castellvell d'Olius estiu rere estiu des de l'any 2007 enguany ha hagut de reduir els dies de treball. «Hem passat de tres setmanes a dues setmanes, perquè «ja hem entrat al segon projecte quadriennal i estem esperant que s'aprovi», ha explicat a Regió7 Ramon Cardona, de la secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Lacetans (CEL) de Solsona.

Per aquesta retallada del temps, la visita guiada que se solia fer per la Festa Major de Solsona no es podrà portar a terme. Tot i així, l'equip preveu que el projecte s'aprovi, ja que els treballs duts a terme en els darrers anys estan «plenament consolidats», segons Cardona, que afegeix que es tracta d'un «estudi integral de la història de la comarca. Aquí al Castellvell, per exemple, hi ha el primer urbanisme del Solsonès, que data del preibèric».

El projecte d'investigació, amb el nom Estratègies d'ocupació del territori i la seva evolució a la comarca del Solsonès des de la protohistòria fins a l'època medieval, és finançat pel departament de Cultura de la Generalitat. Aquest any encara no han rebut l'ajuda, tanmateix, no han volgut aturar els treballs.



Últims dies

Avui dijous 30 d'agost i demà divendres 31 d'agost la trentena de voluntaris i voluntàries que treballen als jaciments del Castellvell (Olius), de Sant Miquel de Sorba (Montmajor) i d'Anseresa (Olius) portaran a terme les últimes feines en espera de poder retornar-hi l'any vinent.

«Estem repassant jaciments antics, que ja va començar a excavar mossèn Serra i Vilaró fa cent anys. Ja ho coneixíem, però ho estem acabant de delimitar», continua Cardona. El grup és format per desenes d'estudiants dels graus d'Arqueologia i d'Història i del màster d'Arqueologia de la Universitat Autònoma (UAB) i de la Universitat de Barcelona (UB), que els dies d'estada fan vida a la ciutat de Solsona.