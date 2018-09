El bon ambient predomina en l'inici de curs a les escoles de Solsona

Els centres escolars de Solsona han començat el curs 2018-2019 amb alegria. Com és el cas de l'escola Arrels I, que ha donat la benvinguda als alumnes amb una pallassa i el lema "per un curs ple de rialles". La seva directora, Anna Moliner, ha explicat a Regió7 que la rebuda "ha estat oberta a tothom, també a les famílies". Després que els alumnes de Primària hagin estat al pati del centre amb les activitats d'animació, hi han baixat els d'Educació Infantil. En total, l'escola ha iniciat el curs amb uns 400 alumnes.

Al Vinyet estan contentes que d'aquí a "poc temps ja començaran les obres pel nou centre, ja han sortit a licitació", comentava la directora Anna Tarrés. L'escola ha portat a terme una "dinàmica especial" per al primer dia de classes, amb "un Recomano, on els alumnes donen bones referències de vivències, viatges, cançons, als seus companys", continua Tarrés, mentre afegeix que enguany compten amb més de 220 alumnes.

Pel que fa a l'escola Setelsis, la seva directora Elisabet Traveset ha informat que l'inici de curs s'ha desenvolupat amb normalitat, "en condicions". Al voltant d'uns 400 alumnes han estat acollits a les aules amb els corresponents tutors, com cada any. A més, segons Traveset, "hi ha hagut tot el professorat que hi havia d'haver".

La directora de l'institut Francesc Ribalta Maria Teresa Pijuan ha explicat que les classes han començat "bastant bé, tot i que ens falten un parell de professors que han d'arribar, per aquelles cosetes de primera hora". El centre solsoní compta amb 526 alumnes entre tots els estudis. Avui els d'ESO han començat, i els de primer han fet dinàmiques de coneixença al pati, però els de cicles formatius i els de batxillerat començaran les classes el divendres 14 de setembre. Pijuan es mostra contenta amb que el cicle formatiu de grau superior d'Educació, del que van demanar si es podia obrir les inscripcions després que Ensenyament el volgués tancar, "té una vintena d'alumnes inscrits i potser s'hi afegeixen alguns més. És tot un èxit", conclou Maria Teresa Pijuan.

El centre Arrels II inicia el curs amb uns 190 alumnes a ESO i uns 170 a post-obligatori, segons ha informat la seva directora Mireia Massana. Avui s'han posat en marxa les classes d'ESO, mentre batxillerat i cicles ho faran divendres, com a l'institut. Pel que fa al servei de transport escolar que gestiona el Consell Comarcal del Solsonès, "s´ha desenvolupat amb total normalitat durant el primer dia, amb uns 197 alumnes repartits el set línies", explica l'ens.