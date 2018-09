Entre els punts de la ZER al mapa hi ha més de 100 quilòmetres

La Zona Escolar Rural del Solsonès (ZER) està formada per set centres dispersos pel territori. Dins del concurs adjudicat a l'empresa solsonina Cuinem per tu, hi ha tres lots diferents, corresponents a diverses franges territorials.

Per una banda, el primer lot és per a l'escola de La Coma, que es troba a 30 quilòmetres de Solsona. El lot 2 també va cap a la vall de Lord, en aquest cas a l'escola vall de Lord i a la Secció d'Educació Secundària de Sant Llorenç de Morunys.

El lot 3 està format per les sis escoles rurals que falten, que són l'Aiguadora de Navès, la d'Ardèvol, la de Freixinet, la de Lladurs, la de Llobera i la de Sant Climenç (Pinell del Solsonès). Entre elles, la majoria es mouen en una quinzena d'estudiants cada una, tanmateix la de Navès acull una trentena d'alumnes.

Dins d'aquest tercer lot hi ha un recorregut d'uns 100 quilòmetres per anar des del primer centre fins al darrer, amb parades entremig a Solsona. «És per això, i per les característiques pròpies de cada escola, que ens vam estar força temps redactant el concurs públic», explica Mas, satisfet que els centres hagin començat el curs amb servei de menjador.