Clara Peya visita Solsona en la darrera activitat de «Cultura amb nom de dona»

Demà, divendres 7 de desembre, a les vuit del vespre, el Grup de Gèneres del Casal Popular la Fura presentarà en concert la pianista i compositora Clara Peya, en el que serà l'últim acte del cicle d'activitats culturals «Cultura amb nom de dona». Clara Peya és considerada una de les creadores més originals i úniques que han aparegut els darrers temps en l'escena musical del país.

Durant l'acte, la il·lustradora i artista solsonina Anna Terricabras farà una intervenció artística que es basa en la pintura sobre llums i ombres, amb projeccions desenvolupades a partir de la música i de la seva intuició, que expressaran la seva manera de sentir la música, segons informa l'entitat. En acabar el concert, serà el moment de la taula rodona entre Clara Peya, Sara Reig i Laura de Castellet per parlar sorbe el paper de la dona en la cultura. Sara Reig és solsonina i una reconeguda il·luminadora escènica. Laura de Castellet combina la seva tasca de divulgació històrica amb la il·lustració i la música medieval des del municipi de Sant Just d'Ardèvol (Pinós). La taula estarà moderada per Anna Cristóbal, experta en temes de gèneres.

L'objectiu del cicle «Cultura amb nom de dona» és proposar una programació cultural que s'ajusti als interessos que emergeixen de la societat i que en sigui un referent, assolint una oferta cultural paritària i oberta a noves mirades, segons fonts del grup. El cicle està promogut i organitzat pel Grup de Gèneres del Casal Popular la Fura, amb el suport de l'Ajuntament de Solsona.