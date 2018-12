Port del Comte pateix perquè l´accés principal està tallat

L'estació d'esquí del Port del Comte té la carretera principal tallada des de mitjan mes d'octubre, a causa de dues esllavissades en dos dies. Amb els treballs de sanejament de la paret afectada es preveia la reobertura pel pont de la Puríssima, però una altra esllavissada dimarts passat, durant les obres, ha endarrerit la reobertura quinze dies més.



El director del Port del Comte, Albert Estella, ja va explicar que començaven la temporada el dia 1 de desembre encara que la via principal per accedir a l'estació estigués tancada. Tot i així, no pensava que s'allargaria quinze dies més. «Ens és un problema, hi ha hagut molta gent que ens ha trucat perquè s'havien quedat a coll de Jou i havien vist la carretera tallada», va explicar a Regió7 Estella, i va afegir que tot i els cartells explicatius a les vies d'accés i la informació difosa, «hi ha gent que encara no ho sap».



Ahir, a Port del Comte hi havia esquiadors, però l'afluència de gent «ha estat menor que la dels anys anteriors». Estella destacava amb tot que «qui ha volgut esquiar, ho ha fet, i esperem que les temperatures baixin en els propers dies» per poder produir més neu en les cotes inferiors, on la qualitat de la catifa blanca no era prou bona.



Segons Albert Estella, els establiments hotelers de la zona els han informat que els dies amb més reserves són avui, divendres, i demà, dissabte.



Així, Port del Comte espera augmentar l'afluència durant unes jornades en què s'anirà creant neu i obrint més zones esquiables. «Aquest cap de setmana obrirem més pistes a l'Estivella», va concloure Estella.