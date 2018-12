L'Associació de Turisme de la vall de Lord visibilitza les empreses de jocs i aventura

L'Associació de Turisme de la vall de Lord ha portat a terme, durant el 2018, diferents accions per millorar la visibilitat de les empreses lúdiques i d'aventura de la zona. Per una banda, ha habilitat la part posterior de la pantalla de leds davant de l'Oficina de Turisme per promocionar-les amb un plafó.

A través d'una imatge unificada, es presenta la informació de cada una de les empreses interessades. Una altra de les accions més rellevants de l'associació ha estat la publicació d'un fullet de turisme actiu on es presenten totes les experiències i activitats que es poden fer a la vall de Lord segons la temporada de l'any i segons si és un públic adult o familiar. Es pot trobar tant en format paper a l'Oficina de Turisme de la vall com en format digital a la seva pàgina web.

Actualment l'entitat està treballant en el desenvolupament d'unes estovalles individuals per als bars i restaurants dedicades als més menuts, una eina per a pares, infants i els mateixos restaurants. Les estovalles tenen una triple funcionalitat: com a diversió per als infants, d'educació de cara a l'entorn natural i de visualització de les múltiples activitats que es poden practicar a la zona de la vall de Lord.