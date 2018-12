La pista de gel de Solsona compta els visitants per centenars

La pista de gel sintètic de la plaça del Camp de Solsona, oberta del 23 de desembre fins al 3 de gener, ha comptabilitzat en quatre dies d'obertura unes cinc-centes visites. Segons responsables de l'agrupament escolta i guia Pare Claret, entitat encarregada de la gestió de l'espai, el dia que hi va haver més visitants va ser el 24 de desembre, però les xifres de cada jornada s'han mogut al voltant de les cent visites. Sobretot, infants.

«Hi ha moltes persones que venen amb tiquets de descompte de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona», expliquen fonts de l'agrupament escolta solsoní. A més, han explicat que les hores més fortes pel que fa a afluència són a partir de les cinc de la tarda.

Pel que fa al perfil de les persones visitants, és sobretot «familiar, i se sol aprofitar per venir-hi en grup: germans, cosins... I la majoria venen d'aquí Solsona i de la comarca. Tot i així, hi va haver un dia que va venir una família expressament des de Manresa, i quan es va trobar la pista de gel sintètic va quedar una mica decebuda perquè s'esperava que fos de gel tradicional», continuen fonts de l'agrupament escolta i guia.



Alternativa ecològica

Segons l'Ajuntament de Solsona, institució impulsora de la iniciativa a través de les regidories de Cultura i Educació, el gel sintètic constitueix l'alternativa més ecològica i econòmica a les pistes de gel tradicionals, ja que el fet de no requerir fred per mantenir-se i, per tant, cap sistema de refredament ni generadors, permet un estalvi energètic considerable. Una vegada constatada l'acceptació que va tenir la pista l'any passat, les regidories del consistori van decidir potenciar l'oferta lúdica, que la Unió de Botiguers i Comerciants considera un reclam per a la campanya nadalenca. El preu de l'entrada és de 4 euros, inclòs el lloguer dels patins.