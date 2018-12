Solsona crida a col·laborar en el Pla d'Emergència Social durant les festes

L'Ajuntament de Solsona ha fet una crida per col·laborar en el Pla d'Emergència Social, ja sigui amb ingressos directes al compte o «engruixint el Rebost Solidari del Solsonès». En l'agenda d'activitats nadalenques, el consistori hi ha afegit un apartat per recordar a la ciutadania la necessitat de col·laboració.

Pel que fa al Rebost Solidari del Solsonès, els punts fixos de recollida d'aliments, així com de productes d'higiene personal i de neteja de la llar, són els establiments Bonàrea, Ca la Carme Gras, Ca la Dora, Cal Coll, Caprabo, Condis, Estació Servei Setelsis i Llobet, tots situats a Solsona.

Segons el consistori solsoní, també hi ha la possibilitat de comprar tiquets pel valor d'un euro en productes frescos a Bonàrea, Condis, Els Congelats, l'estació de servei Setelsis, Fruits Taribó, Llobet, la peixateria Romar, l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès. Les guardioles per fer aportacions econòmiques es troben a Ca la Carme Gras, Cal Jaumet del Forn, Condis, Els Congelats, l'estació de serveis Setelsis, Cal Camps, el forn de Sant Joan, Fruits Taribó, la peixateria Romar i el Llobet.