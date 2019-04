Inscripcions obertes per al taller «Petits xefs» per a infants de cinc i sis anys

a regidoria d'Educació de Solsona, a través del Pla Educatiu d'Entorn, obre l'activitat extraescolar de cuina «Petits xefs» a infants d'entre cinc i sis anys. L'oferta de l'activitat s'adreça a l'alumnat de primària, però des de la regidoria asseguren que «s'ha detectat interès per part de les famílies amb fills d'aquesta edat». Atès que hi ha disponibilitat de places lliures, aquesta setmana s'obren les inscripcions per a persones d'aquestes edats.

«Petits xefs» és una de les novetats introduïdes aquest curs en l'oferta d'activitats extraescolars de Solsona per proporcionar al públic infantil una proposta duradora en el temps directament relacionada amb l'alimentació i els hàbits saludables. «S'hi ensenya a elaborar plats fàcils, divertits i saludables amb aliments de temporada i receptes d'altres cultures» assegura el consistori. Fins ara han passat per aquesta cuina una quarantena de nens i nenes.

Aquestes classes es duen a terme a la cuina del Casal Cívic Xavier Jounou els dijous, amb la possibilitat d'escollir entre dos horaris: el primer grup, d'un quart de sis a dos quarts de set i el segon, de dos quarts de set a tres quarts de vuit.

Les places són limitades. Les inscripcions es duran a terme fins al 10 d'abril amb la tècnica Sílvia Torralba. El preu trimestral de l'activitat és de 40 euros i inclou part del material.