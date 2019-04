El Bisbat de Solsona formarà en sexualitat sacerdots i laics per lluitar contra els abusos a menors

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, ha anunciat a través de la seva carta dominical que el Bisbat formarà en afectivitat i sexualitat sacerdots i persones laiques per tal d'ajudar-los a prevenir i detectar possibles casos d'abusos sexuals a menors.

"Apostem per la formació perquè és la millor prevenció davant del risc d'abús", ha assegurat. Novell ha explicat que aquest pla de formació servirà per sensibilitzar i preparar els responsables de la diòcesi a fer servir correctament els protocols de prevenció, protecció i detecció que s'estan elaborant des del Bisbat perquè "de poc serveix tenir unes grans eines si no estem preparats per usar-les correctament". L'objectiu, segons Novell, no és "complir l'expedient aprovant uns protocols que, després de publicitar-los, quedin en un calaix".

Novell ha explicat quins seran els primers passos de la comissió d'atenció a les víctimes d'abusos sexuals i de protecció de menors que va anunciar la setmana passada i que, entre d'altres coses, servirà per elaborar un informe que revelarà la magnitud dels abusos sexuals a la diòcesis de Solsona des de 1930.

En la seva carta dominical, el bisbe ha assegurat que, després de Pasqua, es convocarà tots els responsables laics de la diòcesi a jornades formatives sobre sexualitat i afectivitat. La voluntat, segons Novell, és que la diòcesi de Solsona sigui un "espai segur, un lloc on qui pateixi abús pugui arribar a revelar el seu sofriment, pugui denunciar i ser acompanyat en el procés de guarició".

Novell creu que, des de l'Església, s'ha de fer "un treball de sensibilització" a tota la comunitat cristiana sobre el "greu problema dels abusos i la necessitat d'obrir els ulls i preparar-nos per actuar desemmascarant i guarint". "Serà un procés incòmode que ens obligarà a reconèixer que als nostres pobles han passat i potser passen coses terribles, però ho hem de fer perquè només obrint els ulls és possible ajudar les víctimes, desactivar la impunitat que permet als delinqüents continuar abusant, i oferir a uns i altres l'ajuda que necessiten per guarir-se", ha afegit.