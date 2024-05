L’Escola de Música de Solsona recuperarà el cor de gòspel per a adults

L’Escola Municipal de Música Joan Roure de Solsona recuperarà el cor de gòspel per a adults que es va deixar de fer durant la pandèmia, les sessions de música per a nadons i la incorporació d’instruments de cobla a la roda d’instruments. D’aquesta forma, el flabiol, el tamborí, el tible i la tenora també s’oferiran, fomentant així l’aprenentatge dels instruments característics de cobla per a infants majors de cinc anys.

Aquestes són les principals novetats amb què comptarà l’escola el pròxim curs, pel qual ja ha obert el període de preinscripcions. Actualment, el centre té 268 alumnes de totes les edats i segons la seva directora, Marta Andreu, el seu objectiu és «oferir una formació musical global per a tots els públics i per a totes les edats», com també «afavorir l’educació musical en tots els entorns», remarcant el seu «valor de socialització».

Els nous alumnes poden preinscriure’s del 13 al 31 de maig i matricular-se del 3 al 21 de juny.

Una vintena d’instruments

A l’Escola Municipal de Música s’hi imparteixen matèries per a tots els nivells, des del primer contacte amb la música i els cursos d’aprenentatge bàsic, fins als d’aprofundiment i expertesa, així com programes específics. Pel que fa al ventall d’instruments, s’hi fan classes d’una vintena de diferents, i la formació instrumental permet tocar a la banda, la big band, els ensembles, l’orquestra de corda, els combos i el grup de música de cambra.