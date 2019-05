Les piscines municipals de Solsona obriran amb millores a les instal·lacions

El dimarts 25 de juny les piscines municipals de Solsona obriran portes amb millores a les instal·lacions. La més destacada serà un vestidor adaptat, que es condicionarà al final del passadís d'accés des del carrer. També s'habilitaran una zona d'ombra a la franja de gespa contigua a la paret del pavelló i una taquilla nova.

La més esperada és la del vestidor per a persones amb mobilitat reduïda, si bé en una primera fase només estarà enllestit l'espai de vestidor i quedarà pendent, per executar al llarg de l'estiu, la part on s'instal·laran els sanitaris (dutxa, lavabo i vàter). Mentrestant, els usuaris podran fer ús dels lavabos adaptats del pavelló. Pel que fa a la taquilla nova, que ha tingut un cost de 2.314 euros, servirà per controlar millor l'accés i oferir més bon servei al públic.

D'altra banda, a la zona de gespa adjacent al pavelló s'hi col·locaran tendals per crear més espais d'ombra, amb una partida de prop de 5.000 euros.