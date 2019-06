L'Ajuntament de Solsona busca urgentment un mestre de reforç escolar

L'Ajuntament de Solsona necessita cobrir, amb caràcter d'urgència, un lloc de mestre de reforç per al programa de suport escolar d'estiu per a alumnat de primària i primer cicle d'ESO. S'obre una convocatòria urgent perquè s'ha esgotat la borsa creada el 2016 i no hi ha aspirants disponibles. L'oferta laboral és per a les quatre primeres setmanes de juliol.

La persona que cobreixi aquest lloc haurà d'atendre alumnes d'entre 6 i 13 anys, identificar-ne les seves necessitats educatives, desenvolupar activitats i els programes específics que requereixen i avaluar el seu procés d'aprenentatge. Els candidats han d'haver complert els 18 anys, tenir el nivell de suficiència de català i la titulació de mestre o qualsevol altra similar relacionada amb l'àmbit educatiu. El termini per presentar la sol·licitud d'admissió al procés selectiu es tancarà el divendres 14 d'aquest mes. Les bases completes de la convocatòria es poden consultar en línia a l'apartat d'ofertes d'ocupació del web municipal.

L'aula d'estiu, que funciona de dilluns a divendres de nou a dos quarts de dues al Casal de Cultura i Joventut, és un servei gratuït organitzat des de fa molts anys pels Serveis Socials en coordinació amb els centres educatius. Els infants s'organitzen en grups reduïts. Les famílies que hi estiguin interessades han d'inscriure's a les dependències dels Serveis Socials.