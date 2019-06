El grup de teatre Xalats Xalants estrena l'obra «Polítics» avui al vespre

El grup de teatre de la gent gran Xalats Xalant de Solsona estrena avui al vespre una comèdia anomenada Polítics, que relata diferents situacions de la vida quotidiana que es veuen alterades cada quatre anys quan s'acosten eleccions. La direcció de l'obra n'és Ester Colell, que també n'és l'autora.

L'estrena serà avui a les 10 del vespre al Teatre Comarcal de Solsona i s'oferirà una altra actuació demà a les 7 de la tarda, també al mateix teatre.

El preu de l'entrada és de 5 euros i es podran aconseguir a partir d'una hora abans de la funció a la taquilla del teatre.

Amb aquest espectacle, es dona el tret de sortida a la Setmana de la Gent Gran que finalitzarà el proper dissabte dia 15 de juny.

Al llarg d'aquests dies, les persones de més de 65 anys podran gaudir d'una àmplia diversitat d'activitats culturals, lúdiques i esportives, entre les quals no hi falten les cites fixes de cada edició, com un cinefòrum, el dimarts 11, la caminada, el dimecres 12, el campionat de bitlles catalanes, el dijous 13 o la Festa d'homenatge a la gent gran, que enguany serà demà, diumenge 9 de juny.