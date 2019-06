Els candidats Pere Vilaginés i Albert Solé pacten l'alcaldia compartida a Odèn

Pere Vilaginés, alcalde en funcions d'Odèn de l'Agrupació d'Electors Independents, sembla que revalidarà el càrrec, tot i que compartirà l'alcaldia dos anys amb Albert Solé, d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Tot apunta que hi haurà un pacte entre les formacions, amb dos regidors cada candidatura, per aconseguir la majoria absoluta, deixant al marge un futur govern de l'històric Andreu Alet, de Junts per Odèn, que va obtenir tres regidors. Quan falten dos dies per constituir-se el nou ajuntament d'Odèn, el pacte entre partits sembla estar encaminat amb un govern de dos anys per part dels independents i dos anys per part d'ERC.

Tot i que encara s'ha de perfilar quin dels dos seria el primer de governar, Vilaginés ha explicat que «els republicans demanen que siguem nosaltres els primers, i de moment no ens sembla mala idea que pugui ser així».

Els dos partits, que en total sumen quatre regidors, han explicat que en cap moment han iniciat cap tipus de negociació ni parlament amb el candidat de Junts per Odèn, Andreu Alet. De fet, Solé ha assegurat que «a ERC tenim clar que no pactarem amb Junts».

En aquest sentit, Alet, l'històric alcalde des del 1979 fins al 2015, que va guanyar les eleccions amb 80 vots, 16 més respecte a la segona força, que va ser ERC, ha explicat que «nosaltres tampoc hem iniciat cap tipus de roda de contacte amb les altres formacions. Creiem que s'ha de deixar governar la força més votada». També ha afegit que «estem disposats a parlar amb ells i que se sumin al nostre projecte per poder millorar el municipi. Tot i així, si ens hem de mantenir a l'oposició ho farem i treballarem de valent».

Les dues formacions que podrien formar govern aquest dissabte han explicat que s'està iniciant el pacte i s'està creant un document de compromís entre grups i els punts a acordar relacionats amb els àmbits administratius i de serveis.