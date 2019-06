El Solsonès queda inclòs en un pla de camins subvencionats pel fons Feder

La Diputació de Lleida rebrà més de quatre milions d'euros de fons europeus per millorar i promoure camins i rutes al territori, i una part d'aquesta inversió es dedicarà al Solsonès, que és una de les comarques beneficiades. Concretament, el departament de Presidència de la Generalitat ha donat el vistiplau a tres projectes Feder presentats per la Diputació: Camins tradicionals dels Pirineus, Camí de Sant Jaume: xarxa pel patrimoni i Paisatges de Ponent. El pressupost aprovat entre els tres projectes és de 8.154.357,28 euros, la qual cosa representa una captació de Feder de 4.077.178,64 euros. En els últims quatre anys s'han invertit 22,7 milions d'euros a la demarcació procedents del Feder, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional que finança actuacions adreçades a promoure el creixement i l'ocupació, com també la cooperació territorial europea, amb la finalitat de reforçar la cohesió econòmica, social i territorial.

Concretament, el projecte Camins tradicionals dels Pirineus consisteix a aprofitar la xarxa de camins tradicionals de forma que vertebri el senderisme en les comarques pirinenques, connectant els nuclis de població, dinamitzant la seva economia i relligant tots els territoris, així com la realització d'obres de restauració, adequació i valorització d'infraestructures relacionades amb la xarxa. Beneficia les comarques de l'Alt Pirineu, l'Aran, el Solsonès i part de la Noguera. L'import elegible del projecte és d'1.750.250,99 euros, i el cofinançament de Feder és de 875.125,49.

Hi ha un segon projecte que afecta les terres de Lleida, Camí de Sant Jaume: xarxa pel patrimoni, que consisteix a posar en valor tota la riquesa patrimonial que ofereix el camí de Sant Jaume al seu pas per Catalunya i, concretament, en el tram comprès entre Tàrrega i Alfarràs. Es preveuen vint intervencions en el patrimoni de disset municipis i accions de promoció i gestió del trajecte. L'import elegible del projecte és de 2.465.485,91 euros, i el cofinançament de Feder serà d'1.232.742,95.

Finalment, el projecte Paisatges de Ponent consisteix a valoritzar el patrimoni natural i cultural de cinc àmbits d'actuació: el Canal d'Urgell, la Noguera Baixa, els Paisatges de l'Aigua (nord del Segrià), els Paisatges de l'Oli (les Garrigues) i el Segrià Sec. En total, es preveuen noranta actuacions en 55 municipis, amb un l'import elegible del projecte de 3.968.620,33 euros i el cofinançament de Feder d'1.984.310,16.

Pel que fa al període 2015-2019, a la demarcació de Lleida s'han aprovat 95 operacions que reben aquestes subvencions europees per un volum de despesa d'uns 45,5 milions d'euros.