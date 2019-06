El republicà David Rodríguez, alcalde de Solsona amb el suport d'ApS-CUP

David Rodríguez (ERC) ha estat investit alcalde de Solsona aquest migdia amb el suport d'ApS-CUP i els vots en blanc de Junts per Solsona i el PSC, amb qui no pactarà, a diferència dels tres darrers mandats, en tant que "la situació de país és prou greu per condicionar les possibilitats d'aliança".

Rodríguez ha obert la seva intervenció reconeixent que en el seu quart discurs d'investidura no es veia capaç de fer gaires noves aportacions, si bé ha dit que els mandats que porta a l'esquena es tradueixen en "una perspectiva i una experiència" en la política municipal i de país que espera posar al servei dels seus conciutadans.

Davant d'una cinquantena de persones, entre les quals hi havia l'exalcalde Jordi Riart, familiars, amics dels regidors i exregidors, avui s'ha donat el tret de sortida al mandat 2019-2023 amb el Ple de constitució. Els republicans Ramon Montaner, Judit Gisbert i Joan Parcerisa i la cupaire Pilar Viladrinch han lluït per primera vegada la banda grana i la venera, mentre que la socialista Encarna Tarifa se l'ha tornat a posar després d'un parèntesi de quatre anys.