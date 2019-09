Encunyen monedes d'or per celebrar els cinquanta anys del Carnaval de Solsona

El Carnaval de Solsona, la festa més multitudinària i singular de la ciutat, celebrarà en la propera edició els cinquanta anys de la seva recuperació per part d'un grup de joves solsonins després d'anys d'una prohibició que es va iniciar durant el període de la dictadura franquista.

Per commemorar aquesta efemèride, l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona (AFCS), l'entitat que gestiona l'esdeveniment, encunyarà unes monedes banyades en or. Es tracta d'una iniciativa que ja es va iniciar fa vint-i-cinc anys, quan la junta de l'AFCS d'aquell moment va treure al car-rer monedes de plata per celebrar els 25 anys de la festa.

Tal com explica Joan Solé, president de l'AFCS, «les monedes seran numerades i limitades» i cal fer-ne la reserva. És per aquest motiu que l'oficina del Carnaval, ubicada a la plaça del Ruc, obrirà les portes els propers dissabtes, els dies 21 i 28 de setembre, entre les 11 del matí i la 1 del migdia i entre 2/4 de 5 i les 7 de la tarda, perquè tothom qui ho desitgi pugui fer la seva reserva. Les monedes d'or tenen un preu de 70 euros cadascuna i en el moment de reservar-les cal fer un pagament avançat de 40 euros, i la resta de l'import s'haurà d'abonar el dia d'entrega de les monedes. L'objectiu dels organitzadors és que «abans de Nadal ja les puguem tenir per als qui vulguin regalar-les en aquestes festes», diu Solé.



Mig segle de disbauxa

L'encunyament d'aquestes monedes d'or per celebrar els cinquanta anys de la recuperada festa és la primera iniciativa que ha fet pública l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, però de ben segur que n'hi haurà més. A més a més, cal afegir la iniciativa de les diferents comparses.

L'any vinent el Carnaval s'inicia el dia 20 de febrer, Dijous Gras, i s'allargarà fins al dia 26 del mateix mes. Però cal tenir en compte que el cap de setmana anterior ja comença la gresca amb el Ball d'Assaig i les enramades als carrers de la ciutat.