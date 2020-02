Solsona celebra el Dia Mundial Contra el Càncer amb la tradicional encesa d'espelmes

Solsona va respondre dissabte a la convocatòria per celebrar el Dia Mundial Contra el Càncer acudint a la plaça de la catedral en un acte organitzat per l'associació Fènix que tenia per objectiu prendre consciència d'aquesta malaltia, ja que, com es va exposar en la lectura del manifest a càrrec de Míriam Garcia, el càncer no és només un problema de salut, sinó que és un tema humà d'ampli abast.

El manifest d'aquest any va tenir per lema: «Jo soc i penso» en referència amb la campanya mundial contra el càncer amb un missatge que promou el compromís i augmenta la consciencia col·lectiva en relació amb la prevenció de la malaltia. L'escrit va posar èmfasi en el poder de les accions individuals per aconseguir un objectiu comú. A més, també va afegir que gràcies a la investigació, els avenços en el diagnòstic i el tractament, la supervivència és cada vegada més elevada i que, per tant, no es pot permetre que es produeixin retallades en l'àmbit sanitari.

L'acte, que va aplegar prop d'una cinquantena de persones, va començar amb la ja tradicional encesa d'espelmes per part dels assistents, que, com cada any, va tenir una gran càrrega simbòlica ja que serveix per retre homenatge a la memòria de les persones que no han pogut superar la malaltia aquest darrer any.

La celebració del Dia Mundial Contra el Càncer a Solsona també va tenir la col·laboració dels joves ballarins de l'Escola de Dansa de Solsona, que van actuar tant en l'inici com en la cloenda de la convocatòria.