Un pastor d'Odèn trasllada el ramat a l'Aragó perquè no rep ajut pels atacs del llop

Un pastor d'Odèn que ha denunciat reiteradament a la Generaliat que el seu ramat pateix atacs del llop cada estiu des del 2015 ha decidit traslladar un miler d'ovelles a l'Aragó decebut amb la manca d'ajuts del govern català.

Explica el pastor Florenci Serra Riba que ha fet les corresponents denúncies, reiterades reunions amb representants de diferents conselleries, però que no ha trobat solucions que li permetin tenir el ramat al Solsonès ambseguretat dels animals o del valor de la pèrdua.

Florenci Serra ha explicat, també, que s'ha reunit amb representants del Departament de Territori, els agents forestals, representants polítics locals, tant de l'Ajuntament d'Odèn com el president de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Canalda, sense que li aportesin solucions. Les últimes reunions les va tenir amb el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural i el Director General de Desenvolupament Rural. En va sortir amb la promesa que hi hauria un Pla Estratègic Transversal de Ramaderia de Muntanya, però assegura que «està al calaix».

El primer atac del llop a les muntanyes d'Odèn es va detectar l'estiu del 2015, esporàdicament i sense mantenir una periodicitat. Des d'aleshores fins a dia d'avui, al ramat de la família d'Ansies han desaparegut aproximadament 115 ovelles, en diferents atacs que ells atribueixen al llop.

Explica el pastor que "els atacs del llop són molt ferotges, degolla els animals amb una agressivitat brutal, però no sempre provoca la mort de les ovelles de forma immediata. En molts casos les deixa molt mal ferides i poden patir una agonia de dies i fins i tot setmanes, fins que es moren de les infeccions que pateixen per culpa de les ferides rebudes. El problema recau en el fet que quan el bestiar és atacat, el pànic que pateix fa que es dispersi i s'amagui on pot".

Serra assegura que "des del 2015, el llop cada estiu ha anat apareixent i ha provocat la lògica inquietud i nervis entre els pastors".