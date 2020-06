La Setmana de la Gent Gran de Solsona tindrà només una proposta virtual

La celebració de la Setmana de la Gent Gran de Solsona, una cita del calendari festiu dels darrers anys, tindrà enguany una proposta virtual que substituirà a la presencial. A partir de dilluns, dia 8, i el diumenge següent, diàriament al canal de l'Ajuntament a Youtube es publicaran vídeos, un a partir de les nou del matí i un a partir de les quatre de la tarda, d'activitats tan variades com ioga, entrenament de memòria, gimnàstica, teatre, una visita virtual per la ciutat, descàrrega d'aplicacions al mòbil, elaboració d'uns estalvis de suro o pintura, entre d'altres. La dissetena edicio de la Setmana de la Gent Gran tindrà només aquesta versió virual.

La Setmana de la Gent Gran és una iniciativa de la regidoria d'Afers Socials de Solsona i els Serveis Socials del Consell Comarcal amb la col·laboració del Consell de la Gent Gran. Els vídeos, si bé estan específicament pensats per a la gent gran, seran oberts per a tothom i quedaran penjats a Youtube.

L'alcalde i responsable d'Afers Socials, David Rodríguez, ha fet públic l'agraïment alls responsables dels Serveis Socials de Solsona, per l'esforç en la creació de la nova proposta, també a tots els professionals que participen a la Setmana de la Gent Gran per "adaptar-se a la nova situació i oferir la possibilitat de promocionar un envelliment actiu durant aquests dies, encara que sigui en confinament". Aquesta programació vol ser "un petit homenatge a un col·lectiu especialment castigat per la pandèmia i les restriccions que ha obligat a imposar", segons ha exposat el mateix alcalde.

El Consell de la Gent Gran aprofita aquests dies per donar a conèixer el seu web, que darrerament s'ha renovat amb una nova plataforma que la Diputació de Lleida posa a disposició de les entitats a través dels ajuntaments. L'adreça del lloc web no h variat: http://consellgentgran.solsonae.cat/.