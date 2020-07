Organitzen una xerrada per explicar els pros i els contres del parc èolic

El Consell Comarcal ha organitzat una xerrada per conèixer els pros i els contres de la instal·lació d'un parc eòlic al terme municipal de Pinós després de la proposta d'una empresa energètica per tirar-lo endavant (vegeu edició del 3 de juliol del 2020). Aquesta està prevista que se celebri aquest dimecres, 15 de juliol, a les 6 de la tarda al Consell Comarcal del Solsonès.

La proposta la va comunicar la presidenta de l'ens comarcal, Sara Alarcón, en la sessió celebrada dijous passat, després de comunicar als consellers la posició contrària a la instal·lació del parc que va prendre el Consell d'Alcaldes la setmana anterior.

L'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, va explicar la decisió que ha pres el seu equip de govern en aquesta situació, que no és cap altra que la de no posicionar-se i esperar a tenir la informació necessària per comunicar-la a la població i organitzar un referèndum si finalment la Generalitat aprovés el projecte i l'empresa el volgués dur a terme. Vilalta va demanar que en aquesta xerrada hi participessin persones a favor de la instal·lació del parc i persones en contra per tal de donar una informació imparcial a la població.

En aquest sentit, alguns membres de la corporació comarcal, com el conseller de la CUP, Òscar Garcia, va dir que faltava informació per prendre una decisió definitiva i que aquesta s'havia de traslladar a la població de tota la comarca.