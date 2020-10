Un estudi apunta que la covid-19 pot agreujar la desforestació dels boscos tropicals

Una recerca amb participació d'investigadors del CTFC amb seu a Solsona suggereix que les pandèmies poden convertir-se en un nou motor indirecte de la desforestació tropical. Segons l'estudi, les zoonosis, les malalties que poden transmetre's entre animals i persones, com la covid-19, poden interaccionar de manera recíproca amb la salut pública, l'economia, l'agricultura i els boscos. «Es tracta d'un problema que s'està retroalimentant a si mateix, i si no avaluem i redrecem les conseqüències de les mesures que prenem com a societat global, podem endinsar-nos més en aquest cercle viciós de desforestació i zoonosis», explica Sergio de Miguel, expert del CTFC.