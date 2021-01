La covid obliga a reduir el gruix d'actes de Sant Antoni

La tradicional festa de Sant Antoni està marcada a la data del calendari festiu de cara al proper 23 de gener. L'entitat organitzadora de la festa, COFESTAS, ha hagut d'adaptar els seus actes per tal de no deixar-la de celebrar ja que es tracta d'una festa amb molts anys d'història que es va fer fins i tot durant la Guerra Civil.

Des de COFESTAS asseguren que no es podran celebrar la majoria d'actes com el dinar popular, el gran ball o les activitats lúdiques relacionades amb els cavalls, però tenen la intenció de poder mantenir la missa i els Tres Tombs. «La intenció és que el dissabte 23 de gener a les 10 fem la missa. Llavors la idea és pujar pel carrer Castell fins al Camp del Serra on es faran els Tres Tombs amb els cavalls», expliquen des de l'associació. A més d'això, es realitzarà el tradicional sorteig però en aquesta ocasió es retransmetrà a través del compte d'Instagram de la revista Celsona. Tot i això apunten que no sabran si podran dur la festa a terme fins una setmana abans a causa de les restriccions de la covid-19.

COFESTAS apunta que enguany només hi haurà cavalls de la comarca i, per tant, no es veuran els carruatges que s'han pogut veure a Solsona en els darrers anys. Una altra novetat és que les pendonistes d'enguany, que són Judit Ribera, Jèssica Fernàndez i Sara Vilches, repetiran com a pendonistes en la propera edició ja que enguany no podran complir les seves funcions de la manera esperada.

L'entitat organitzadora arriba enguany als seus 25 anys d'història. Per commemorar-ho ha editat un calendari amb imatges dels darrers 25 pendonistes.