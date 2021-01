El servei de teleassistència ha atès 215 usuaris el 2020

Un total de 215 usuaris han disposat del servei de teleassistència que ofereix el Consell Comarcal del Solsonès durant aquest 2020, un servei que s'ha convertit en essencial en temps de pandèmia i que ha pogut donar una millor cobertura a les persones que viuen soles i que, com a conseqüència de la situació viscuda aquest any a causa de la covid-19, s'han trobat encara més aïllades. A més del servei de teleassistència, durant el període de confinament, s'ha reforçat el seguiment de la situació i necessitats d'aquestes persones.

Pel què fa als ajuts d'urgència social atorgats per l'ens comarcal, a més de despeses escolars i llars d'infants, s'han concedit ajudes per atendre la cobertura de necessitats bàsiques de les persones que ho necessitaven com habitatge o alimentació, entre d'altres.

El Consell Comarcal assegura que aquests serveis han estat possibles gràcies a uns ajuts de la Diputació de Lleida per un import de 16.569 euros pel servei de teleassistència, i un import de 19.032 euros pels ajuts d'urgència social. A més d'aquestes ajudes, l'òrgan provincial segueix donant suport, assumint el cost del manteniment del programa informàtic HESTIA, imprescindible en la gestió diària dels serveis socials.

Gràcies a l'increment dels ajuts de la Diputació de Lleida d'enguany, l'ens comarcal també ha atorgat aquests ajuts d'urgència social a un total de 153 persones d'arreu de la comarca, 144 de les quals eren infants amb ajuts per despeses escolars i llars d'infants.