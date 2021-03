Una campanya vol impulsar el comerç local amb 50.000 euros en vals de compra

L'Ajuntament de Solsona i l'Agència de Desenvolupament Local han ideat una campanya per reactivar el comerç local no essencial basada en una versió modernitzada de la fórmula de vendre duros a quatre pessetes. Entre el 15 d'abril i el 30 de juny, es posaran a la venda 5.000 paquets de cinc vals de compra de 10 euros cadascun al preu de quatre per bescanviar exclusivament als establiments solsonins adherits.

L'objectiu de la iniciativa, que porta per lema «Jo compro a Solsona», és que, a partir d'una aportació municipal de 50.000 euros per incentivar el consum, se n'arribin a injectar 250.000 per al conjunt dels negocis participants. S'adreça al comerç de proximitat no essencial, el més perjudicat per la crisi de la covid-19.

Podran accedir a aquesta campanya totes les persones majors d'edat empadronades a Solsona amb l'adquisició mínima i màxima de cinc vals de compra, que s'anomenaran «quartos». Caldrà fer-ho preferentment en línia mitjançant una plataforma electrònica desenvolupada conjuntament pel consistori i el Consell Comarcal. De forma excepcional, aquelles persones que no tinguin accés a les noves tecnologies podran comprar els vals a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb pagament mitjançant targeta de crèdit.

«Quartos» nominals

Cada quarto serà nominal, estarà associat a un DNI i tindrà un codi únic que els establiments desactivaran en el moment que es bescanviï per un producte o servei. L'Ajuntament publicarà la llista de botigues adherides en la mateixa plataforma on es compraran els vals. Igualment, els establiments s'identificaran amb un distintiu físic col·locat a l'entrada. Els propers dies el dinamitzador comercial de l'Agència de Desenvolupament Local explicarà el funcionament de la campanya a tots els negocis que s'hi poden acollir.

Abans del 15 de cada mes, els establiments participants hauran d'emetre una factura electrònica a l'Ajuntament amb el valor total dels vals recollits i el consistori els pagarà la factura abans de finalitzar el mes mitjançant transferència bancària.

Aquesta iniciativa, que s'emmiralla en accions similars desplegades amb èxit a ciutats com Reus i Manacor, sorgeix de la voluntat de subvencionar el comerç més directament afectat per les restriccions derivades de la pandèmia. Així mateix, «es vol fomentar l'hàbit de consumir al comerç de proximitat entre aquells ciutadans que no hi estan acostumats», va destacar el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner.

Aquesta campanya està pensada per a comerços, centres d'estètica i perruqueries, bars i restaurants, serveis professionals (centres de fisioteràpia, ioga i salut, autoescoles, artesania i altres serveis similars), educatius i turístics o altres d'anàlegs amb una superfície comercial inferior als 400 metres quadrats.