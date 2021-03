La Pedra tindrà una nova xarxa d'aigua potable

Les obres que han de fer una nova xarxa d'abastament d'aigua al nucli de la Pedra ja estan en marxa. El nou sistema de canonades i la millora de dos dipòsits del municipi donaran el servei d'aigua potable a una sèrie de masies que fins ara no en disposaven.

Segons el consistori, una part del nucli de la Pedra té una instal·lació del tot obsoleta, que no compleix amb els paràmetres funcionals i sanitaris necessaris, a més de dos dipòsits força malmesos.

Així, l'actuació que s'està portant a terme consisteix en la formació d'una xarxa de distribució a partir dels dipòsits de la Pedra i del Castell. També es vol equipar el dipòsit de la Pedra d'un equip de bombament que impulsi l'aigua cap al dipòsit del Castell, a partir del qual es distribueix l'aigua a la part superior del nucli de la Pedra. També, en els dos dipòsits, es faran tasques de condicionament i s'instal·laran els equips per fer possible la potabilització de l'aigua.

Amb aquest projecte s'abastarà d'aigua les cases de Cal Marcó, el Xalet, l'Església, Maiol, Guerra, Guerra, Cal Comella, Casa Taló o Guilera, Cal Bernat i també la Rectoria.

«Anys enrere ja hi havia hagut propostes per fer aquesta actuació però en aquell moment no es va arribar a un acord amb els veïns per fer-la. Un cop aquest govern ens vam posar a treballar, vam arribar a un acord per fer-ho», explica l'alcalde Ramon Costa, que assegura que «l'objectiu és posar el nucli de la Pedra al dia». El batlle explica que a la Coma ja hi tenen la conducció de l'aigua en condicions però encara hi ha cases disseminades que s'abasteixen de fonts.

«Les cases rebran l'aigua amb les condicions que pertoquen a dia d'avui i estem molt contents que a partir que això es posi en marxa, els veïns del municipi tinguin els serveis que necessiten i es mereixen», diu l'alcalde.

La inversió prevista és de 82.169,89 euros, i serà finançada per l'Ajuntament, l'Agència Catalana de l'Aigua i la Diputació de Lleida.