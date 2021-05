El tercer tresor del Miracle a la vista

El Miracle de Riner és principalment conegut pel seu retaule barroc, un dels més espectaculars de Catalunya. També se'l coneix pel seu meravellós entorn natural. Però el que molta gent desconeixia era l'existència del seu tercer tresor, un pati renaixentista únic a Catalunya per les seves dimensions que havia quedat amagat a la Casa Gran i a punt d'esfondrar-se. Ara, però, pràcticament han finalitzat les obres de restauració d'aquest pati de quatre plantes, que permetran que els visitants puguin gaudir del, fins ara desconegut, tercer tresor del Miracle.

El pati de la Casa Gran del Miracle destaca per la seva verticalitat. Es creu que l'espai, d'estil renaixentista, es va construir al segle XVI o XVII. En un principi va ser pensat com a un espai obert, malgrat ser prou estret. Fins i tot, a la planta baixa s'hi ha descobert el desaigüe que s'utilitzava en aquella època per recollir l'aigua de la pluja. Tot i això, amb el pas dels anys va anar perdent el seu ús fins a acabar en un estat pràcticament ruïnós, sobretot les seves plantes superiors. Va ser a la dècada dels 90 quan la comunitat benedictina i la Diputació de Lleida van decidir no deixar perdre aquest espai, fent una actuació per evitar que s'esfondrés el pati i construint una teulada per evitar l'entrada de l'aigua de la pluja.

«La tercera i quarta planta es van tapiar al complet amb totxana entre les columnes per intentar mantenir l'estructura», explica l'arquitecte encarregat del projecte de restauració del pati, Carles Pubill, que apunta l'entrada d'aigua, l'erosió de les pedres i l'abandonament com les principals causes del mal estat del pati. I és que just abans de tapiar les dues plantes, l'estructura s'havia anat desencaixant també per un disseny original incorrecte d'una arcada principal.

Pubill explica que de l'actuació realitzada es destaca el fet que no s'ha intentat recuperar la forma que tenia, sinó fossilitzar el seu estat actual. D'aquesta manera, els visitants podran veure alguns dels desperfectes de l'estructura, com alguna pedra que sobresurt de la seva estructura o, fins i tot, el desplaçament d'una de les columnes. A més de destapiar les plantes, s'ha aixecat el terra original per fer l'estudi arqueològic, drenar-lo i s'hi han col·locat les pedres originals. Les baranes del pati també s'han restaurat amb la màxima fidelitat a partir d'imatges antigues i del tipus balustre que havien existit anteriorment.

La primera fase de l'obra, centrada en la consolidació de l'estructura, va començar l'any 2011, però no ha estat fins ara quan s'ha finalitzat la restauració i l'adequació de l'espai per tal que sigui una zona visitable més del conjunt del santuari del Miracle.

Un orgull per al poble

«Poder recuperar el pati del Miracle és un orgull. Era un patrimoni immens que ostentàvem però també molt desconegut perquè el fet d'estar tancat al públic feia que la gent no el conegués», explica l'alcalde de Riner, Joan Solà.

El batlle rinerenc lamenta el fet que no hi hagi gaire documentació històrica sobre el pati del Miracle, però també assegura qu ara s'està duent a terme un pla director per obtenir més informació sobre aquest espai i poder-ne determinar el seu ús. «L'ús del pati a dia d'avui és que sigui un espai visitable més del conjunt del santuari del Miracle. Aquestes actuacions ajuden a anar consolidant-lo com un conjunt patrimonial de primer ordre a escala de Catalunya», apunta Solà.

A més de la recuperació del pati renaixentista de la Casa Gran del Miracle, també s'està duent a terme una actuació a la part exterior del conjunt del Miracle amb l'objectiu d'ordenar els accessos i les zones d'aparcament, així com fer més accessible el recinte, amb l'adequació d'un recorregut pensat per a persones amb discapacitats físiques. Pel que fa a la Casa Gran, el consistori també té la intenció de rehabilitar l'antiga cuina, els estables i la sala on hi havia el foc de rotllo. Aquestes actuacions coincideixen amb la cessió de la Diputació de Lleida a l'Ajuntament de Riner de la Casa Gran del Miracle per als propers 65 anys.

Dinamització del territori

Joan Solà assegura que, més enllà de recuperar el patrimoni, aquestes actuacions també han de donar la possibilitat de dinamitzar el territori. «Entenem el patrimoni com un element dinamitzador del territori. Al Miracle s'ha vist això, ja que iniciatives privades com la formatgeria, el celler o el restaurant han dinamitzat l'espai aprofitant el patrimoni magnífic del Miracle», diu el batlle. Un exemple també és que l'Ajuntament de Riner és al Miracle des del 2013.