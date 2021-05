Jordi Vilalta és veí de Solsona des del 1998 i sempre ha participat a la fira, ja sigui de manera activa en algun dels estands o bé com a visitant, com aquest any. «Es viu ambient de fira tenint en compte les circumstàncies, però per sort la podem fer després de l’any que portem», assegura. Tot i notar-hi un bon ambient i fer-li una bona rebuda, Vilalta destaca que «hi ha ganes de tornar a celebrar la Fira de Sant Isidre com toca perquè és la festa major de la comarca».

«Normalment cada any estem a l’espai gastronòmic venent cerveses, cafès i tot això, però com que aquest any no ho hem pogut fer hem vingut a ensenyar a encerar esquís», explica Jordi Illa, del Club d’Esquí Solsona davant la seva parada. Sobre l’ambient assegura que «esperàvem que hi hagués menys gent, però n’ha vingut força». «Avui en dia ens hem d’adaptar a aquesta fira i estem contents de poder ser-hi, però l’any que ve esperem que tot torni a ser normal», desitja Illa.

Una de les parades del Passeig era la de Laura Mortés, una artesana d’Oliana especialitzada en el patchwork. «És el primer any que participo a la Fira de Sant Isidre com a participant, però ja l’havia visitat moltes vegades», explica Mortés, que afegeix que va viure la jornada «amb certa tranquil·litat tot i que va venint gent». «És una fira molt petita, però són les circumstàncies que s’han donat i ho hem d’acceptar», assegura l’olianesa, que espera tornar l’any que ve ja en condicions normals.

Joan Ramon Cots és un dels venedors de maquinària agrícola que participen a la Fira de Sant Isidre i ja fa cinc anys que hi assisteix oferint des de tractors fins a altres eines relacionades amb l’agricultura. «Fa anys es venia molt més a la fira, ara serveix més per donar-te a conèixer i fer-te veure», assegura. Sobre l’edició reduïda d’enguany, Cots assenyala que «toca adaptar-se a aquesta situació, és una edició una mica incerta».

Isidre Soler és un veí de Cambrils que visita la Fira de Sant Isidre cada any des que era petit. «La fira no es pot deixar perdre i estic content que s’hagi tornat a fer», assegura acompanyat d’alguns amics amb els quals s’ha trobat durant el primer matí del certamen. I és que Soler assegura que, malgrat les condicions actuals, «sí que es viu ambient de fira perquè et trobes amb la gent de sempre», i destaca que «tal com està la cosa no es pot demanar gaire més».

«Ha vingut molta gent del poble que en tenia ganes perquè l’any passat no vam poder vendre botifarres», diu Ester Mascaró, presidenta del Club Futbol Base Solsona Arrels. El club de futbol i el de bàsquet són els encarregats d’oferir cada any la botifarrada. En aquest sentit, Mascaró celebra poder tornar-ho a fer perquè «suposa una injecció molt important per a dos clubs que movem més de 400 jugadors federats». Tot i això, va lamentar que al vespre la pluja afectés l’afluència.