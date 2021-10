Aquesta setmana ha començat a treballar en propostes de millora per a la ciutat el Consell d’Infants de Solsona del curs 2021-2022. Després de dos anys sense reunir-se a causa de les restriccions sanitàries, aquest òrgan consultiu representant de la població infantil solsonina s’ha constituït amb membres renovats de totes les escoles de primària de la ciutat. El presideix l’alcaldessa, Judit Gisbert, i en formen part una vintena d’alumnes de 3r a 6è escollits pels propis companys de classe, a més de representants de tots els grups municipals com a vocals.

«De les vostres decisions en gaudiran tots els infants de Solsona. Per tant, la vostra tasca com a interlocutors dels nens i nenes és important i té una responsabilitat», ha explicat l’alcaldessa als nous membres del Consell d’Infants. En aquesta primera sessió també hi han participat les regidores de Junts per Solsona i ApS-CUP Isabel Pérez i Pilar Viladrich, respectivament.

Entre les primeres propostes recollides a les aules i que s’han posat damunt la taula hi ha l’habilitació de carrils bici; la millora de parcs infantils, inclosa la instal·lació d’elements per a nens grans i per a usuaris amb mobilitat reduïda; l’ampliació de l’skatepark; la creació de nous espais per al lleure, entre els quals un parkour, un pump track, una instal·lació de llits elàstics; la millora de voreres i l’enllumenat públic; la instal·lació de semàfors a les escoles i l’obertura d’una botiga de joguines de segona mà, entre altres.

En la propera trobada del Consell d’Infants, que és coordinat i dinamitzat des dels Serveis Socials, els responsables polítics donaran una resposta sobre la viabilitat d’aquestes sol·licituds, algunes de les quals ja s’han començat a estudiar.