El govern presenta una proposta del pressupost municipal del 2022 de 10,5 milions d’euros, un 1% inferior a la de l’any passat, si bé augmenta la despesa corrent. L’àrea de Medi Ambient és la que experimenta un increment més accentuat, del 53%, a causa del porta a porta, i s’endú un 14,4% del total del pressupost. L’augment en l’àrea de Medi Ambient també està relacionat amb la reducció en el capítol d’inversions, que sumen un total de 682.835 euros ja que enguany no s’hi preveu l’execució del projecte de l’illa cultural.

L’aprovació d’aquest pressupost serà el punt central del ple ordinari de novembre del consistori, que se celebrarà demà a les nou del vespre. El regidor d’Hisenda, Ramon Xandri, ja va apuntar en el darrer ple que el servei porta a porta seria lleugerament deficitari, però tot i això el consistori hi ha apostat clarament. L’augment del pressupost en l’àrea de Medi Ambient també està relacionat amb un augment dels ingressos pel reciclatge i per l’augment de les taxes als grans productors de residus. Per la recollida domèstica la taxa és pràcticament igual a l’anterior a l’entrada del porta a porta.

Segons l’executiu, el pressupost es caracteritza per ser «eminentment social», amb el manteniment d’ajuts socials i les inversions, alhora que es redueix el nivell d’endeutament. Respecte el 2021, el pla d’inversions baixa notablement per l’absència dels 700.000 euros d’ajuts Feder de l’Illa Cultural que es preveien l’any passat. La partida més elevada, de 215.000 euros, es reserva per a la nova comissaria de la Policia Local, una actuació que es va ajornar aquest any per invertir en el material del porta a porta. La segona inversió més costosa, de 125.000 euros, és la de l’entorn del tanatori, que inclou enjardinament, adequació d’un aparcament exterior, instal·lació de rec i nou enllumenat, entre d’altres.

L’ordre del dia del ple també inclou la tercera modificació de crèdit d’aquest any, en aquest cas pel valor de 160.000 euros. Ho fa necessari un increment de la despesa per obres de reparació d’avaries de la xarxa d’abastament d’aigua i d’energia elèctrica per bombar aigua a la xarxa d’abastament. A més, s’ha rebut una subvenció del Pla Educatiu d’Entorn de la Generalitat que compensa la partida corresponent d’Educació.

Un altre punt per votar fa referència al centre d’acollida de menors migrats. Es proposa prorrogar el permís d’ocupació de dos habitatges de titularitat municipal deu anys més, que se sumen als deu anys aprovats el mes de gener, a la cooperativa social GEDI. S’ha considerat oportú modificar l’acord arran de la detecció, l’estiu passat, de deficiències estructurals a l’edifici que requereixen una inversió, per part de GEDI, de 230.576 euros, més del doble respecte del projecte inicial.